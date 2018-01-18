В Нижнем Тагиле компания по отлову животных держит собак среди мусора и экскрементов (ФОТО)

В Нижнем Тагиле вскрылись ужасающие условия содержания собак, отловленных с улицы. Животные живут в клетках, переполненных экскрементами, вперемешку с бытовым мусором. За их здоровьем никто не следит.

Накануне с проверкой работы ООО «Служба отлова безнадзорных животных» в пункт передержки близ станции Сан-Донато нагрянули полицейские, прокуроры, сотрудники департамента ветеринарии.

Собственник помещений пытался этому помешать. В пункте содержались 13 собак, причем в пугающих условиях: территория пункта передержки захламлена бытовыми отходами и экскрементами животных, отходы просто сваливаются в кучу в одном из строений, не вывозятся.

Учет поступающих и выбывающих животных не ведется, не проводится дезинфекция помещений и оборудования, сотрудники, занимающиеся отловом, не вакцинированы против бешенства, отловщики не проходили специальное обучение, помещение кормокухни не оборудовано в соответствии с ветеринарными и санитарными нормам, безопасность кормов никто не проверяет.

Контракт с этой фирмой администрации Горноуральского городского округа истек 31 декабря.

Незадолго до этого в пункте передержки произошел пожар, погиб сторож. После этого местные зоозащитники рассказывали об ужасных условиях содержания животных. Проверка, прошедшая накануне, это подтвердила.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области рассказали, что после комплексного анализа представленных документов будут приняты меры прокурорского реагирования, виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 18.01.18

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