Из-за вспышки кишечной инфекции в Асбесте возбуждено уголовное дело

Полицейские возбудили уголовное дело по факту вспышки кишечной инфекции в асбестовской школе.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». «Кроме того, в настоящее время прокуратура в образовательном учреждении проводит проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания несовершеннолетних. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области из пищеблока изъяты пробы пищи, воды и дезинфицирующих средств, в настоящее время проводится исследование. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования», – добавили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, в конце прошлой недели, 11-12 января, у учеников СОШ № 24 от 9 до 16 лет ухудшилось самочувствие: появились рвота, жидкий стул, повысилась температура. Пятеро школьников были доставлены в ГБ №1 г. Асбеста. По состоянию на 17 января к врачам обратились 26 человек. Семеро госпитализированы. У них выявлена аденовирусная и ротовирусная инфекция.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 18.01.18

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