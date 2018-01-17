Роспотребнадзор: у асбестовских школьников найдена острая кишечная инфекция

Свердловское управление Роспотребнадзора опубликовало дополнительную информацию о состоянии школьников из Асбеста, которые в пятницу почувствовали себя плохо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, в конце прошлой недели, 11-12 января, у учеников СОШ № 24 от 9 до 16 лет ухудшилось самочувствие: появились рвота, жидкий стул, повысилась температура. Пятеро школьников были доставлены в ГБ №1 г. Асбеста. На сегодняшний день к врачам обратилось 26 детей. Учащимся поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция».

Санврачи Асбеста проводят эпидемиологическое расследование групповой заболеваемости, берут в школе пробы с объектов окружающей среды и обследуют персонал.

Напомним, ранее о проходящей в асбестовской школе проверке сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Анализируется документация, касающаяся обеспечения санитарных норм и правил пребывания учащихся в школе, проводятся опросы учеников и представителей администрации школы. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Асбест, служба информации

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