В преддверии ЧМ бюджет Екатеринбурга получил «исторический» профицит в 1 миллиард рублей

Бюджет Екатеринбурга за 2017 год исполнен с рекордным профицитом – в размере более 1 миллиарда рублей.

По информации департамента финансов, в минувшем году доходы бюджета достигли исторического максимума и составили 40 миллиардов 364 миллиона рублей – 101,1% к плану года. Расходы – 38 миллиардов 949 миллионов рублей. В течение 2017 года произошло снижение муниципального долга на 495 миллионов рублей.

Напомним, изначально план доходов городской казны был определен в сумме чуть более 33 миллиардов рублей, но в течение года с поступлением областных и федеральных средств бюджет был скорректирован в сторону увеличения. Так, только на ремонт дорог в преддверии чемпионата мира по футболу город дополнительно получил 2,9 миллиарда рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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