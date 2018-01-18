Политика или ЧМ-2018? Расстановкой ларьков по Екатеринбургу займется МУГИСО

Уже через несколько месяцев механизм размещения ларьков и киосков на территории Екатеринбурга может полностью измениться. Вместо администрации города предпринимателям придется взаимодействовать с МУГИСО.

Как рассказал РИА «Новый День» источник в областном правительстве, сейчас вопрос находится на стадии обсуждения, но уже понятно, что право арендовать земельный участок под нестационарный торговый объект будет выноситься на торги. Нормативные акты пока еще не проработаны, но, вероятно, это случится в ближайшие месяцы.

Напомним, сейчас эта сфера регулируется схемой размещения нестационарных торговых объектов, которую утверждает администрация города. При ее разработке в прежние годы мэрия использовала следующие подходы: не включать в проект объекты, владельцы которых имеют задолженность по платежам за аренду земли, а также исключить возможность размещения киосков и павильонов на землях многоквартирных домов. Напомним, теоретически право распоряжения неразграниченными землями Екатеринбурга перешло к МУГИСО еще несколько лет, однако торгами землей под размещение ларьков областное министерство почему-то не занималось. Собеседники агентства предполагают, что на этот счет существовала некая кулуарная договоренность между городом и областью, но теперь что-то изменилось. Например, грядущие новшества могут быть связаны с предстоящим летом этого года этапом чемпионата мира по футболу – ведь всех его приехавших гостей необходимо будет снабжать фаст-фудом, сувенирами и другой продукцией.

В администрации города обещали прокомментировать ситуацию чуть позже.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.01.18

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