«Переписка» ФНС и правоохранителей обернется для бизнеса крахом. Каких последствий ждут от новых приказов о работе налоговой

Бизнес-сообщество продолжает обсуждать, чем для них обернутся приказы, по которым правоохранительные органы будут делиться с ФНС итогами оперативно-розыскной деятельности. По мнению экспертов, вряд ли стоит опасаться, что из налоговой службы вырастет очередной «орган». Однако уголовных дел, связанных с налоговыми преступлениями, может стать больше – в том числе и тех, которые в результате будут прекращены за недоказанностью, но от бизнеса к тому моменту уже ничего не останется.

РИА «Новый День» ранее рассказывало о двух приказах, касающихся порядка взаимодействия ФНС и силовых структур. Первый – приказ ФНС РФ и ФТС РФ от 20.11.2017 № ММВ-7-2/950@/1815, которым утвержден порядок представления результатов оперативно-разыскной деятельности налоговому органу. Второй вступил в силу буквально на днях и касается уже МВД РФ – приказ ФНС РФ и ФТС РФ от 20.11.2017 № ММВ-7-2/950@/1815. Ряд профильных специалистов по финансовому праву сделали предположение о создании в России новой спецслужбы.

Сегодня на пресс-конференции преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета, кандидат юридических наук Данил Сергеев рассказал, почему были приняты приказы, касающиеся взаимодействия ФНС с силовыми структурами. Ранее в России уголовные дела по налоговым преступлениям могли возбуждаться только после проверки налоговых органов. Затем систему поменяли и уголовные дела стало возможным возбуждать и на основании отработки оперативного материала правоохранительными органами. Причем на определенном этапе – вне зависимости от мнения ФНС. Налоговой направлялось письмо-уведомление. Теперь же решено, что роль налоговой в вопросах возбуждения уголовного дела должна быть увеличена. Отметим, варианты тесной «переписки» в России рассматривались несколько лет, аналогичный приказ (с разницей в незначительных моментах) публиковался в августе прошлого года. Фактически документы законодательно закрепляют то, что и без того происходило: если силовики нашли у подозреваемого по какому-либо делу золотые унитазы и залежи алмазов в квартире, они могут отправить информацию в ФНС. После чего у бизнесмена появляется новая головная боль в виде налоговой – которая, в свою очередь, заметив неладное в фискальных платежах, может отправить сведения в правоохранительные органы.

Сергеев впрочем, убежден, что обозначенная этими приказами тенденция на усиленное взаимодействие не означает возвращения налоговой полиции. «В правоохранительной системе принято решение не создавать новые органы. Налоговая останется сама по себе. Сейчас по факту оперативную работу по налоговым преступлениям ведет МВД, ОБЭП. И давать налоговой какие-то дополнительные функции не надо – потому что налоговая это гражданская служба. Если мы ее превратим в правоохранительную структуру, то предприниматель не сможет вообще ничего оспорить. Придут налоговики, руки ему выкрутят и он даже обжаловать не сможет. Не секрет, не во всех случаях налоговики предъявляют обоснованную претензию. Объединять налоговиков с кем-то – это опасно», – считает эксперт.

По мнению свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх, саму по себе практику по выявлению налоговых преступлений и возбуждения уголовных дел стоит менять. «На мой взгляд должен работать такой порядок – если дело уже доходит до возбуждения уголовного дела относительно налогового преступления, то на этот момент ни у кого не должно быть сомнений, что факт налогового правонарушения как минимум был. А сейчас мы что имеем – налогоплательщик оспаривает результат налоговой проверки, судится в Арбитражном суде, в трех инстанциях – это может годами идти. Одновременно против него по этому же факту возбуждается уголовное дело. Идет расследование, изымаются документы, которые он мог бы принести в Арбитражный суд...Нам известны факты, когда предприниматель находится в СИЗО по налоговому преступлению, одновременно Верховный суд отменил решение Арбитражного суда относительно его привлечения к налоговой ответственности», – прокомментировала Артюх. По ее мнению, система должна работать так, чтобы пока оспаривание налогового правонарушения не завершено во всех инстанциях арбитражного суда или суда или гражданской юрисдикции, ни о каком уголовном преследовании не должно быть и речи.

Пока же предпринимателям грозят длительные разбирательства со всеми структурами. «В тот момент, когда отменили возможность возбуждать уголовные дела без мнения налоговой, резко уменьшилось количество дел по налоговым преступлениям. Но – одновременно увеличилась коррупционная составляющая в работе налоговых органов, потому как предприятиям было легче «договориться» с налоговой, чем со следственными органами. Следственный комитет заинтересован в том, чтоб вернуть этот порядок. Но – оперативную работу ведут органы МВД. И получилось у нас есть МВД, есть СК, есть налоговые органы, между которыми связь не всегда хорошо налажена. Пока это приводит к тому, что предприниматель должен бегать от одной к другой инстанции», – добавил Сергеев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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