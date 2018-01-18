Тысячи жителей ВИЗа остались без отопления и горячей воды при -19 градусах

Тысячи жителей Верх-Исетского района, а также соцобъекты с утра вынуждены замерзать: почти во всем районе с 9 часов утра нет ни отопления, ни горячей воды. Изначально в управляющей компании обещали, что подача ресурсов начнется в 17 часов, но сейчас жителям советуют «надеяться, что дадут в 23:00».

Как сообщили «Новому Дню» жители домов на ВИЗе, тепла нет с самого утра. Учитывая, что на улице сегодня весь день температура не поднималась выше -15 градусов, а к вечеру опустила до -19. В квартирах уже очень холодно.

«Никаких объявлений на домах не было. Просто утром отключили тепло и воду. На автоответчик УК «Верх-Исетская» записала сообщение, что проводятся ремонтные работы на сетях поставщика. Но они должны были закончиться в 17:00, а отопления нет до сих пор. Дома ледник», – рассказывают жители.

Согласно информации на автоответчике УК, тепла нет в домах на улицах Татищева, Заводская, Ленинградская, Ухтомская, Черкасская, Крауля, Металлургов, Рабочих, Готвальда и многих других – то есть под отключение в морозы попал многотысячный район Екатеринбурга.

В диспетчерской службе УК «Верх-Исетская» «Новому Дню» сообщили, что тепло дадут после 23:00.

«По крайней мере, надеемся», – отметили в диспетчерской.

В ЕТК, которая входит в структуру «Т-Плюс», уточнили, что виной всему порыв трубопровода диаметром 500 мм на улице Красноуральской. «Управляющие компании уведомлены о временной схеме обеспечения потребителей теплом и ГВС: горячее водоснабжение – по обратному трубопроводу, отопление – по затухающей схеме», – сказали в пресс-службе компании, однако очевидно, что тепло доходит не до всех.

Напомним, что с 2017 года «Т-плюс», в который входит и Екатеринбургская теплосетевая компания (образована в результате слияния МУП «Екатеринбургэнерго» и ООО «СТК»), возглавляет бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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