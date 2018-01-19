Тепло жителям ВИЗа дали только к 8 утра и пока не во все дома

Ремонт на сетях Екатеринбургской теплосетевой компании затянулся до утра: вместо обещанных 23:00 отопление и горячую воду жителям ВИЗа дали только сегодня к 8:00. Причем не во все дома. Напомним, отопление и горячая вода в тысячах домов на ВИЗе пропали вчера утром. В ЕТК, которая входит в структуру «Т-Плюс», уточнили, что виной всему порыв трубопровода диаметром 500 мм на улице Красноуральской. Отопления не было в домах на улицах Татищева, Заводская, Ленинградская, Ухтомская, Черкасская, Крауля, Металлургов, Рабочих, Готвальда и многих других – то есть под отключение в морозы попал многотысячный район Екатеринбурга. В ЕТК обещали закончить ремонт и вернуть тепло к 23:00. Но этого не произошло.

Как рассказывают жители ВИЗа, отопление дали только сегодня к 8 утра. Из горячего крана пока бежит холодная вода. Причем, если верить городским форумам, тепло есть не во всех домах: некоторые жители сообщают, что и в 8 часов батареи были холодные. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области отчитались, что работы на магистральном трубопроводе закончились в 05:30. «Подача тепла и ГВС потребителям осуществляется в полном объеме», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, что с 2017 года «Т-плюс», в который входит и Екатеринбургская теплосетевая компания (образована в результате слияния МУП «Екатеринбургэнерго» и ООО «СТК»), возглавляет бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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