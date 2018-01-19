Антимонопольщики, Якоб и владельцы ларьков встретятся в суде 12 февраля

Арбитражный суд Свердловской области назначил дату судебного разбирательства между областным УФАС и главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание назначено на 12 февраля, 10 часов утра. Антимонопольщики требуют привлечь сити-менеджера к ответственности по ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ (Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления). В деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, фигурируют два ООО и одно ИП.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что в антимонопольную службу обратились ООО «Ачалуки», ООО «Торг-Прайм» и ИП Суджаева, которые пожаловались на отказ горадминистрации включить предложенные ими киоски «Овощи-фрукты», павильоны «Продукты питания» и закусочные в схему размещения нестационарных объектов. Дважды антимонопольщики просили администрацию пересмотреть это решение, но их требования удовлетворены не были.

Напомним, в последнее время появились слухи об изменении механизма предоставления предпринимателям мест под киоски в Екатеринбурге. Сейчас он основан на утвержденной администрацией схеме размещения, а через некоторое время, вероятно, аренда земли под ларек будет поставлена на аукционную основу.

Екатеринбург, служба информации

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