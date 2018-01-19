ГИБДД проверила автобусы на Урале: в случае возгорания никто бы не выбрался (ФОТО)

После трагедии в Казахстане ГИБДД по Свердловской области проверила междугородние автобусы, выезжающие из Екатеринбурга. Итог оказался ужасающим – автотранспортные предприятия практически не оставили шанса уральцам выбраться из полыхающего автобуса.

Проверка шла на выезде из Екатеринбурга в западном направлении. Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, ни в одном из проверенных автобусов не нашлось специальных средств-молоточков для разбивания стекол в случае аварийной либо внештатной ситуации. При этом водители пытались найти себе оправдание, сказав, что их крадут пассажиры и даже забирают себе на память.

Практически во всех автобусах были просроченные огнетушители, на самих автобусах установлена летняя резина, эвакуационные выходы были загромождены. В одном из автобусов запасная дверь была зафиксирована обычным бытовым дверным замком. Еще в одном из автобусов запасный выход был закрыт так, что его открыть не смогли ни водитель, ни полицейские.

«В ходе рейда в отношении водителей составлено более 10 административных материалов за нарушения требований по перевозке пассажиров. Уже в ближайшее время в адрес руководителей автотранспортных предприятий, на чьих автобусах выявлены нарушения, будут выданы представления. Также информация будет направлена в органы Ространснадзора для привлечения к ответственности руководителей автопредприятий за нарушение лицензионных требований. Подобные мероприятия будут проводиться ежедневно на всей территории Свердловской области», – пообещали в ГИБДД.

Напомним, в Казахстане загорелся автобус, в котором ехали 55 пассажиров и два водителя. Пятерым удалось выбраться из автобуса, остальные 52 человека погибли в огне. По данным властей Актюбинской области, все спасшиеся люди получили ожоги легкой степени тяжести и были доставлены в больницы Актобе. Жертвами трагедии стали граждане Узбекистана, ехавшие в Россию. Водителям – казахстанцам – удалось спастись.

Екатеринбург, служба информации

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