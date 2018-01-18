«Разбить окно никто не додумался»: названы возможные причины пожара в автобусе с 52 погибшими

По предварительным данным, автобус в Казахстане мог вспыхнуть из-за замыкания проводки. Пожар вызвал панику среди пассажиров и усугубил ситуацию, что привело к огромному числу жертв. Об этом сообщает издание NUR.kz со ссылкой на управление департамента по ЧС в Актюбинской области. Также выяснилось, что автобус был перегружен.

Представитель пресс-службы департамента внутренних дел Актюбинской области Виталий Синев, в свою очередь, сообщил, что боковая дверь сгоревшего автобуса была заблокирована, возможно из-за паники, и это помешало эвакуации, передает Sputnik Казахстан. «Двухэтажный автобус – двери узкие. Кто-то один заблокировал и все, за ним упавший, двери заблокировали полностью, и все. Остальные растерялись, разбить окно никто не сообразил», – сказал чиновник в комментарии РИА «Новости».

В то же время телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидца сообщает, что причиной пожара могла стать паяльная лампа, с помощью которой грелись пассажиры автобуса. По утверждению свидетеля, между несколькими пассажирами начался конфликт, один из них пнул емкость с бензином. В результате топливо выплеснулось из баклажки и попало на паяльную лампу. «Сразу все вспыхнуло, поэтому никто не смог и выбраться», – рассказал он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что следователи в качестве приоритетной версии случившегося рассматривают поджог.

В Комитете по ЧС МВД Казахстана, в свою очередь, отказались комментировать возможные причины возгорания автобуса, заявив, что ведомстве никаких версий пока не рассматривают.

Позже официальный представитель КЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов заявил, что отрабатываются все версии, но о причинах возгорания пока говорить преждевременно.

Как сообщал «Новый День», автобус, в котором находились 55 пассажиров и два водителя, загорелся во время движения на 1068 км автодороги Самара – Шымкент в Актюбинской области утром в четверг, 18 января. Пятерым удалось выбраться из автобуса, остальные 52 человека погибли в огне. По данным властей Актюбинской области, все спасшиеся люди получили ожоги легкой степени тяжести и были доставлены в больницы Актобе. Жертвами трагедии стали граждане Узбекистана, ехавшие в Россию. Водителям – казастанцам – удалось спастись. Для расследования причин возгорания автобуса создана правительственная комиссия.

Москва, Астана, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Астана. Другие новости 18.01.18

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