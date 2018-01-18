Страшная трагедия в Казахстане: в автобусе заживо сгорели более 50 человек (ВИДЕО)

Страшное происшествие на дороге с десятками жертв произошло сегодня утром на западе Казахстана. В результате возгорания пассажирского автобуса погибли 52 человека, еще пятерым пассажиром удалось спастись.

Трагедия произошла в 10:30 по местному времени в Иргизском районе Актюбинской области, в 10 км от поселка Калыбай, на 1068 км автодороги Самара – Шымкент, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов. Автобус «Икарус», в салоне которого находились 55 пассажиров и два водителя, вспыхнул во время движения. Гражданство людей, находившихся в автобусе, устанавливается.

По словам чиновника, пятерым пассажирам удалось выбраться из горящего автобуса, остальные погибли в огне. Спасшимся людям оказывается медицинская помощь.

На месте жуткого происшествия работают сотрудники полиции, спасатели, медики, психологи.

Позднее в департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области уточнили, среди погибших есть граждане Узбекистана.

Представитель Комитета по ЧС также сообщил, что в департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Открыта «горячая линия» по телефонам +7 (7132) 56-29-62, +7 (7132) 56-68-85.

Астана, служба информации РИА «Новый День»

Астана. Другие новости 18.01.18

Первоклассник, сбитый на Селькоровской, впал в кому (ФОТО, ВИДЕО). / Из-за вспышки кишечной инфекции в Асбесте возбуждено уголовное дело. / Новая охрана и исправное видеонаблюдение: школа в Перми возобновила работу после нападения. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»