Крещенскую купель на ВИЗе засыпали раньше времени (ФОТО)

Крещенская купель, обустроенная на Верх-Исетском пруду, вечером 19 января, в Крещение, оказалась неработающей. Десятки горожан, приехавших к яхт-клубу «Коматек» в пятницу вечером, чтобы принять участие в православном обряде и окунуться в ледяную воду, не застали ни сотрудников МЧС, ни врачей, ни даже служителей местной церкви, которая освящала купели.

Уже в 8 вечера все три работавших накануне полыньи оказались засыпаны мелким льдом, мостки вытащены из воды, а раздевалки – разобраны. Никто не рискнул заходить в воду в необорудованном месте, так что людям пришлось возвращаться ни с чем или ехать на другие водоемы, которые готовы были принять верующих в пятницу.

Напомним, что вчера на визовском пруду устроили показательные досрочные купания для екатеринбургских красавиц.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.01.18

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