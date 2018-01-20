В крещенские купели окунулись 57 тысяч свердловчан, больше всего – в Верхотурье и на Шарташе

В Свердловской области в купели в Крещение окунулись 57 тысяч человек, из них 21 тысяча – в Екатеринбурге. Самым популярным местом в городе стал Шарташ. Происшествий не было. В Главном управлении МЧС России по Свердловской области отмечают, что все прошло без происшествий. Несанкционированных купелей в этом году не было.

Крещенские купания

«Самыми популярными для крещенских купаний стали купели на реках Актай и Тура в городе Верхотурье , на озере Шарташ в Екатеринбурге, на реке Каменке и Каменском водохранилище – в Каменске-Уральском, а также купели на Ревдинском, Мариинском, Кунгурском прудах в городском округе Ревда», – сообщили в пресс-службе МЧС. Безопасность на 152 купелях обеспечивали более тысячи человек: спасатели, медики, полиция, курсанты, представители общественных организаций. Сегодня организаторы купелей должны будут их засыпать и заморозить, чтобы избежать ЧП.

На ВИЗе купель засыпали еще вчера, что стало неприятным сюрпризом для горожан, приехавших окунуться.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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