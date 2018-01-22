В Екатеринбурге появятся специальные врачи для пожилых людей: 15 медиков обучат гериатрии

Пятнадцать врачей из Екатеринбурга отправлены на четырехмесячные курсы, на которых они получат новую квалификацию – гериатров. Такие врачи для пожилых людей с 1 января включены в систему ОМС и вскоре появятся при каждой екатеринбургской поликлинике. С ними в команде будут работать психологи, соцработники и врачи ЛФК.

Как ранее писал «Новый День», гериатрическая медицинская помощь пожилым людям с 2018 года впервые включена в обязательное медицинское страхование (ОМС). Данный вид медпомощи могут оказывать в лечебных учреждениях, имеющих лицензию по профилю «гериатрия». На консультацию и кураторство гериатра могут рассчитывать люди старшего возраста, страдающие возрастными заболеваниями.

Согласно разработанной минздравом концепции развития гериатрической помощи, она будет трехуровневой: амбулаторная помощь в поликлинике, стационарная помощь в больнице, и – третье – должны появиться гериатрические центры при федеральных учреждениях здравоохранения.

В Екатеринбурге гериатрическая служба сейчас находится в стадии становления, сообщили сегодня в мэрии города. Сейчас 15 медиков из разных больниц города отправлены на четырехмесячные курсы, после чего они получат квалификацию гериатров, и лечебные учреждения смогут получить лицензию по профилю. Как уточнили в мэрии, пожилых людей к гериатрам будут направлять терапевты. С ними в команде будут работать соцработники, психологи и врачи ЛФК.

Отметим, что эксперимент по внедрению гериатрической помощи проводится уже не один год в Москве. Там людей старше 70 лет прикрепляют к гериатру-куратору, который может оказать помощь при высоком давлении, рассказать о действиях препаратов. По данным московского горздрава, количество вызовов скорой к пожилым пациентам с начала эксперимента сократилось на 10%. Также федеральный пилотный проект по созданию гериатрической помощи с лета 2017 года идет в Волгоградской, Самарской, Калужской, Белгородской, Воронежской областях и Башкортостане, а в конце года к ним присоединилось Прикамье.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.01.18

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