Специальная медпомощь пожилым россиянам впервые включена в ОМС

Гериатрическая медицинская помощь пожилым людям с 2018 года впервые включена в обязательное медицинское страхование (ОМС). Об этом сообщила пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Данный вид медпомощи могут оказывать в лечебных учреждениях, имеющих лицензию по профилю «гериатрия», передает RT.

Специальная медицинская помощь оказывается лицам старшего возраста, страдающим возрастными заболеваниями, также она включает профилактику старческих заболеваний.

Отметим, что к болезням старческого возраста относят деменцию, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и ряд других заболеваний.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.01.18

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