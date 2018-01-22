Шестилетней девочке из Екатеринбурга выставили гигантский счет за капремонт – ребенок должен заплатить 15 тысяч рублей

В Екатеринбурге шестилетней девочке выставили счет за капитальный ремонт многоквартирного дома – ребенок, по мнению мирового судьи, должен оплатить более 15 тысяч рублей. О казусе «Новому Дню» рассказал отец девочки Александр. Квартира находится в собственности у нескольких человек – частью владеет сам мужчина, частью – его наследница. Но по какой-то причине в инстанции не уточнили, что второй собственник – ребенок дошкольного возраста, и отправили письма счастья всем квартировладельцам.

Что же касается самой суммы, которую судья постановил оплатить в пользу Фонда капитального ремонта Свердловской области, то о ситуации наше агентство уже писало. Она произошла из-за того, что ТСЖ многоквартирного дома выбрало в качестве способа накопления средств на капремонт спецсчет. Однако правление, по видимому, не до конца разобравшись в тонкостях региональной программы, забыло о том, что самостоятельно должно выставлять квитанции собственникам жилья в многоэтажке. В итоге в течение двух с половиной лет никто из владельцев квартир не делал взносы на капремонт. Поскольку здание новое (оно было сдано в эксплуатацию в 2011 году), жильцы попросту подумали, что на них еще распространяется мораторий, и они освобождены от платы.

«В начале февраля 2016 к нам поступило письмо из департамента Госстройжилнадзора по Свердловской области о том, что по адресу Уральская, 75, низкий уровень собираемости – менее 50%. Что логично, потому что квитанции же не приходили. Владельцем спецсчета являлся региональный фонд, и в течение 5 дней мы проинформировали собственников, что надо погасить задолженность в течение 5 месяцев, направили каждому собственнику письма, инициатору общего собрания и органам МСУ. Но собственники так и не погасили долг, и, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, накопления перешли в «общий котел» с ноября 2016 года», – рассказала «Новому Дню»пресс-секретарь фонда Евгения Гирш.

В отношении всех собственников квартир на Уральской, 75, кто не успел оплатить долги в течение полугода, подали в суд.

Екатеринбург, служба информации

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