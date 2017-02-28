30 тысяч с квартиры, – уральцам внезапно выставили гигантские счета за капремонт (ФОТО)

Публикации за 28.02.17

Жители Пионерского поселка получили гигантские счета на оплату взносов в Фонд капремонта Свердловской области. С квартиры требуют по 30 тысяч рублей. Причем впервые квитанции жильцы многоэтажки увидели только в феврале этого года. До этого они были уверены, что раз живут в новостройке, то и платить пока им не придется. В ситуации разбирался корреспондент NDNews.ru.

В редакцию агентства обратились жители дома на улице Уральской, 75. Накануне они получили квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг и ужаснулись: в строке «Взнос на капремонт» значилось почти 30 тысяч рублей.

Оказалось, что до недавнего времени квитанции от ФКР жильцам не приходили. И счет выставили за 27 месяцев сразу. То есть с ноября 2014 года – за весь период, с начала которого для собственников наступила обязанность делать отчисления на капитальный ремонт. «До этого счетов не было, и я был уверен, что новый дом», – рассказал NDNews.ru житель дома. Он также пояснил, что дом был сдан как раз в 2014 году, а в Свердловской области действует мораторий для новостроек – в течение трех лет с момента сдачи дома собственники квартир освобождаются от взносов.

Между тем, в фонде капремонта утверждают, что дом был сдан в 2011 году, а квитанции столь внезапно жильцы Уральской, 75, получили из-за собственной невнимательности. Как рассказала NDNews.ru пресс-секретарь фонда, жители на общем собрании приняли решение создать спецсчет, но не выбрали платежного агента, и в течение двух лет им просто не приходили квитанции. «В начале февраля 2016 к нам поступило письмо из департамента Госстройжилнадзора по Свердловской области о том, что по адресу: Уральская, 75, низкий уровень собираемости – менее 50%. Что логично, потому что квитанции же не приходили. Владельцем спецсчета являлся региональный фонд, и в течение 5 дней мы проинформировали собственников, что надо погасить задолженность в течение 5 месяцев, направили каждому собственнику письма, инициатору общего собрания и органам МСУ. Но собственники так и не погасили долг, и, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, накопления перешли в «общий котел» с ноября 2016 года», – рассказала пресс-секретарь фонда Евгения Гирш.

По ее словам, у жителей дома в течение полугода есть возможность погасить долг без штрафных санкций – пени в эти шесть месяцев начисляться не будут.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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