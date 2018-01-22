В Свердловской области стало на 5,5 тысяч избирателей меньше

Свердловский избирком обновил данные о количестве избирателей накануне президентских выборов. На 1 января 2018 года на территории региона было зарегистрировано 3 386 595 граждан с правом голоса. Всего полгода назад список был больше на 5,6 тысяч человек. Сокращение числа избирателей соотносится с тенденцией естественной убыли населения в области.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге к 2018 году, напротив, количество избирателей выросло на 2,6 тысяч человек. В декабре городские власти согласовали создание трех дополнительных избирательных участков, таким образом, их количество увеличилось до 552. Ранее областные чиновники заявляли о необходимости «разукрупнения» УИК, чтобы сделать их более доступными для избирателей. Но в итоге дроблению подвергся всего один участок – в Чкаловском районе. Добавим, что избиркомы официально обновляют списки граждан, имеющих право голоса, дважды в год. Кроме того, уточнение реестра избирателей проводится непосредственно перед выборами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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