К выборам президента в Екатеринбурге появятся три дополнительных участка

Власти Екатеринбурга утвердили обновленный список избирательных участков в городе. Их количество ненамного увеличилось – с 549 до 552. «Разукрупнению» подвергся всего один участок – в Чкаловском районе.

Согласно постановлению сити-менеджера Александра Якоба, в Верх-Исетском районе будет 80 участков, в Железнодорожном – 67, в Кировском – 85, в Ленинском –

76, в Октябрьском – 54, в Орджоникидзевском – 99, в Чкаловском – 91 участок.

Как пояснил РИА «Новый День» глава горизбиркома Илья Захаров, небольшое увеличение числа участков было запланированным и не связано с трендом на «разукрупнение» УИК, который ранее был анонсирован на заседании свердловского правительства. Так, в Чкаловском районе всего один участок был разделен на два, на ВИЗе появилось два дополнительных участка в пешей доступности.

«Список участков будет занесен в систему ГАС «Выборы», и их количество уже не изменится до выборов президента РФ. Но могут поменяться адреса помещений участковых комиссий. Это происходит, например, когда проверка выявляет помещения, непригодные для голосования», – отметил глава горизбиркома.

Напомним, 22 ноября вице-губернатор Владимир Тунгусов на заседании кабмина заявил о необходимости «разукрупнения» избирательных участков, к которым приписано до 3 тысяч избирателей, ссылаясь на рекомендации ЦИК РФ. В Екатеринбурге к этой затее отнеслись без восторга, поскольку резкий рост УИК означал бы дополнительные финансовые нагрузки.

По закону Совфед должен назначить выборы президента России в период с 7 по 17 декабря 2017 года. После официального опубликования этого решения начнется избирательная кампания. День голосования назначен на 18 марта 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.12.17

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