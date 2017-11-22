В Екатеринбурге объявлен предвыборный кипиш: проблему «разукрупнения» участков придется решить за один месяц

Мэрия Екатеринбурга начнет подготовку к президентским выборам в авральном режиме. Сегодня свердловский вице-губернатор Владимир Тунгусов на заседании кабмина заявил о необходимости «разукрупнения» избирательных участков, к которым приписано до 3 тысяч избирателей, ссылаясь на рекомендации ЦИК РФ. Городские чиновники относятся к этой затее без восторга – им предстоит за месяц перекроить карту избирательных округов и найти дополнительные деньги на содержание новых участковых комиссий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании правительства Свердловской области первый вице-губернатор Владимир Тунгусов выступил с докладом о подготовке к выборам президента. По его словам, официально кампания будет назначена в период с 7 по 17 декабря, но уже сейчас перед регионом поставлен ряд задач. В первую очередь, властям необходимо уточнить границы избирательных округов и максимально приблизить участки к месту проживания избирателей.

«Нам предстоит проанализировать все случаи, когда число избирателей на участках доходит до трех тысяч человек, и оценить, можно ли здесь организовать два участка вместо одного, сделав места их размещения более удобными и более доступными. С другой стороны, эта же мера может коснуться и случаев, когда участок небольшой, но избиратели вынуждены добираться до него общественным транспортом», – заявил вице-губернатор.

Помимо этого, региональные чиновники должны отрегулировать технические вопросы, связанные с видеонаблюдением на участках и принять меры по информированию населения о выборах.

Как пояснил РИА «Новый День» председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров, согласно законодательству во время федеральной кампании нельзя принимать решения об изменении количества участков. То есть вся процедура с пересмотром избирательных округов должна быть проведена до официального старта президентских выборов.

«Уточнением границ избирательных округов занимаются районные администрации. С предложениями о создании новых участков они должны обратиться в городской избирком, после обращение поступит в облизбирком, а затем в ЦИК РФ. Все это нужно успеть сделать за месяц. Кроме того, необходимо найти новых членов участковых комиссий, решить проблему размещения УИК. Ведь нелогично, если в какой-нибудь школе, где сейчас располагаются четыре избирательных участка, их станет семь. И всех нужно разместить на первом этаже для удобства граждан. Да, эти проблемы решаемы, но все упирается в сроки. Конечно, надо было заранее готовиться», – считает собеседник агентства.

Вопрос дробления участков уже обсуждался в районных администрациях, и там, по словам Ильи Захарова, к предложению отнеслись негативно. В 2018 году помимо президентской кампании в Екатеринбурге состоятся выборы главы города и депутатов городской думы. С увеличением количества участков вырастут и затраты на организацию местных выборов, которые оплачивает городской бюджет. «Тут идея заключается в том, что будет более плотное общение членов УИК с избирателями, будет проще объяснить населению, где и как можно проголосовать. И сделать более доступными участки. Но опять же, вопрос с транспортом для избирателей тоже могут решить районные администрации», – заметил Илья Захаров.

Добавим, что ранее против возможного «разукрупнения» избирательных участков в Екатеринбурге выступал замглавы городской администрации Сергей Тушин. Он отмечал, что в городе сложно дополнительно найти технически пригодные помещения для размещения УИК. Кроме того, после внесенных изменений придется в очень короткие сроки проводить правовое и организационное обучение порядка 4,5 тысяч членов участковых комиссий.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.11.17

Сплотились перед лицом угрозы: Ройзман ответил Гнойному вслед за Куйвашевым. / Минстрой: в области нет ни одного главного архитектора города с градостроительным образованием. / На Урале снимают карантин по африканской чуме свиней. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»