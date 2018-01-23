Под Ирбитом спасли двух мужчин, замерзающих в сломанной машине на трассе (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД спасли двух мужчин, у которых в мороз на трассе сломалась «Газель». К приезду полицейских замерзающие грелись газовой горелкой.

Сотрудники ДПС Ирбитского района патрулировали трассу Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда, на 84 км дороги они заметили «Газель», окна которой покрылись инеем. На улице в это время было минус 30 градусов. В машине сидели двое мужчин и грелись газовой горелкой. Они рассказали, что ехали из Тюмени в Реж, машина сломалась. Около часа они безуспешно пытались починить автомобиль самостоятельно. Редкие проезжающие мимо водители никакой помощи им не оказали, не остановились.

Водителей спасли, владелец УАЗа в ближайшем населенном пункте по просьбе полицейских отбуксировал «Газель» до сервиса.

«Уже несколько дней сотрудники ГИБДД Свердловской области работают в режиме усиленного постоянного патрулирования автотрасс, в том числе, с целью оказания помощи участникам дорожного движения. Однако хотелось бы обратиться к водителям, проезжающим мимо автомобилей, стоящих с включенной «аварийной» сигнализацией, не оставаться равнодушными, и сообщить в органы полиции о нахождении на трассе участников дорожного движения в затруднительной ситуации по телефонам 112, 102, (343)2697-700», – добавили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Помимо этого, из-за продолжающихся морозов с сильным ветром МЧС объявило на территории всего Уральского федерального округа особый режим. Все экстренный и аварийно-спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Крупных аварий, способных нарушить жизнеобеспечение населения, пока не зафиксировано.

По данным Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России, на территориях, охваченных аномальными морозами (это Урал, Сибирь и Дальний Восток), организована работа штабов, в которые входят представители всех служб. На объектах ТЭК, ЖКХ и транспорта организованы дополнительные профилактические рейды, усилена проверка учреждений социальной сферы и образования.

«Аварийные ситуации, конечно, случаются. Это порывы на теплотрассах и трубопроводах, сбои в энергоснабжении. Однако все неполадки удается устранить в самые короткие сроки. Критических, авральных ситуаций удается избежать», – заявил начальник центра управления в кризисных ситуациях СРЦ МЧС России Иван Сергеев.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев усилено патрулирование на дорогах, своевременно вводятся ограничения движения на федеральных, региональных трассах и маршрутах местного значения. Оповещение водителей-дальнобойщиков осуществляется по радиосвязи.

Напомним, накануне синоптики предупредили жителей Урала об аномальном похолодании. Теплеть начнет только к выходным

Ирбитский район, служба информации

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