Певица Лобода назвала организаторов Ural Music Night «глупыми людьми» и отказалась от переговоров (ФОТО)

Певица Светлана Лобода, которую организаторы фестиваля Ural Music Night хотели пригласить в качестве хэдлайнеров, отказывается от переговоров. Девушка остро отреагировала на критику ее райдера и назвала оргкомитет «глупыми людьми».

Напомним, Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 29 июня 2018 года – то есть в дни проведения Чемпионата мира по футболу. Еще с прошлого года организаторы говорили о том, что одним из возможных хэдлайнеров могла стать известная поп-певица Светлана Лобода – переговоры с ней велись уже несколько месяцев. Однако, похоже, в Екатеринбург Лобода не приедет.

В своем официальном Instagram певица опубликовала «сториз», в котором объявила об окончании переговоров и назвала оргкомитет «Ночи музыки» глупцами. Дело в том, что ранее в местных СМИ директор UMN Евгений Горенбург раскритиковал райдер Лободы: певица требует, чтобы на сцене было не менее +24 градусов тепла. Горенбург предположил, что требование связано с тем, что певица выступает голой. Именно эти высказывания задели Светлану Лободу – «Значит, переговоры больше не ведутся. Какие глупые люди!», – написала Светлана в «сториз», комментируя интервью Горенбурга.

Напомним, «Ночь музыки» должна состояться 29 июня 2018 года (последний групповой матч футбольного ЧМ в Екатеринбурге состоится двумя днями ранее, 27 июня). Исторический центр города наполнится звуками 100 музыкальных концертов в различных стилях, жанрах и направлениях (от классики, оперных арий, оркестровой музыки и джаза до рока, панка, рэпа и электронной музыки). Лучшие музыканты Урала, России и мира выступят на площадках, вписанных в городское пространство. Как и в прошлые годы, будут работать закрытые площадки (кафе, галереи, музеи) и открытые (парки, скверы, аллеи, парковки, крыши, здания, понтоны на глади воды и др.). Вход везде будет свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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