Теперь официально: певица Лобода не приедет на Ural Music Night в Екатеринбург

Певица Светлана Лобода не приедет в Екатеринбург на фестиваль Ural Music Night, который пройдет в дни ЧМ-2018 по футболу. Причиной стало недопонимание по поводу райдера и последовавший скандал. Сейчас решается вопрос о возврате Лободой залога – 20 тысяч рублей + 2 тысячи евро.

Как ранее писал «Новый День», переговоры о приезде Лободы в Екатеринбург велись еще с осени 2017 года. Но 23 января певица в своем официальном Instagram опубликовала «сториз», в котором объявила об окончании переговоров и назвала оргкомитет «Ночи музыки» глупцами. Дело в том, что ранее в местных СМИ директор UMN Евгений Горенбург раскритиковал райдер Лободы: певица требует, чтобы на сцене было не менее +24 градусов тепла. Горенбург предположил, что требование связано с тем, что певица выступает голой. Именно эти высказывания задели Светлану Лободу. «Значит, переговоры больше не ведутся. Какие глупые люди!» – написала Светлана в «сториз», комментируя интервью Горенбурга.

Тогда оргкомитет опровергал информацию о том, что Светлана Лобода не приедет на фестиваль. Но сейчас появилось официальное заявление: ждать «женщину года» в Екатеринбурге действительно не стоит.

«Взвесив все риски и принимая во внимание эмоциональную нестабильность контрагентов, оргкомитет фестиваля согласился с предложением менеджмента певицы Светланы Лободы о невключении ее выступления в программу фестиваля Ural Music Night», – сообщили в пресс-службе фестиваля.

Также представителям фестиваля и певицы предстоит решить вопрос о возврате залога, который уже был выплачен Лобода – речь идет о 20 тысячах долларов и 2 тысячах евро.

Напомним, Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 29 июня 2018 года – то есть в дни проведения чемпионата мира по футболу. Также среди возможных хедлайнеров звучало имя Ивана Дорна.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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