Суд отказал в иске Сергея Нетиевского к «Уральским пельменям» на сумму 107,8 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске ООО «Фест Хэнд Медиа», принадлежащего бывшему директору ООО «ТО «Уральские пельмени» Сергею Нетиевскому, к участникам команды о признании недействительными договоров займа и возврате 107,8 миллиона рублей, говорится в материалах суда.

Компания обжаловала в апелляции решение столичного арбитража от 17 октября 2017 года.

Истец сообщил в суде, что с 18 апреля по 2 июня 2016 года ООО «Идея Фикс Медиа» (50% принадлежит Нетиевскому через уже упомянутое ООО «Фест Хэнд Медиа») заключило более десяти договоров займа с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (участники шоу «Уральские пельмени»). Компания «Идея Фикс Медиа» предоставила займы на общую сумму 107,8 миллиона рублей.

Указанные сделки произведены в отсутствие согласия истца, он не был осведомлен о заключенных договорах, а, следовательно, указанные сделки являются недействительными, отмечается в иске.

Однако суды отклонили требования истца. Компания «Фест Хэнд Медиа» не доказала обстоятельства, на которые она ссылается в исковом заявлении, отметил арбитраж.

Добавим, что Суд по интеллектуальным правам (СИП) в августе 2017 года подтвердил отказ в иске ООО «ТО «Уральские пельмени» к ООО «Фест Хэнд Медиа» о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак «Уральские пельмени».

Творческое объединение обжаловало в СИПе решение Арбитражного суда Москвы от 13 марта 2017 года и постановление апелляционного суда от 12 мая 2017 года. Ранее бывший генеральный директор ООО «Уральские пельмени продакшн» Алексей Лютиков заявлял, что ответчик незаконно присвоил себе исключительные права на словесный товарный знак «Уральские пельмени», спорный бренд должен принадлежать коллективу. Суд первой инстанции посчитал, что истец не указал, каким образом признание недействительным договора приведет к восстановлению его прав и какие его права и законные интересы нарушены оспариваемой сделкой.

Еще один суд касался отстранения Нетиевского от руководства творческим объединением. Арбитражный суд Свердловской области в октябре 2016 года удовлетворил заявление директора ООО «ТО «Уральские пельмени» Нетиевского, касающееся незаконности его отстранения.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 23 июня 2016 года состоялось общее собрание участников ООО, которое подтвердило некоторые решения собрания коллектива от 14 октября 2015 года. Также были прекращены полномочия Нетиевского на должности директора и принято решение о назначении на эту должность Сергея Исаева.

Поскольку, как указал Нетиевский в заявлении, решения первоначального собрания от 14 октября 2015 года являются ничтожными, что было установлено решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 июля 2016 года, то решения общего собрания ООО от 23 июня 2016 года являются также ничтожными. В решении суда говорится, что Нетиевский о дате, месте, времени и повестке дня оспариваемого собрания своевременно извещен не был. Кроме того, протокол спорного собрания он не получал в связи с тем, что в его адрес он не направлялся.

Лютиков ранее сообщил, что решение о смене директора было простым управленческим ходом, который повысит эффективность работы ООО. Новым гендиректором творческого объединения в октябре 2015 года стал Сергей Исаев. Согласно учредительным документам, право голоса имеют все члены команды, в той или иной степени владеющие долей в ТО «Уральские пельмени».

Москва – Екатеринбург, служба информации

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