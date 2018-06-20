Суды между «Уральскими пельменями» и их экс-директором вышли на новый круг

Гражданское дело о споре между ТО «Уральские пельмени» и их бывшим директором Сергеем Нетиевским возвращено на новое рассмотрение. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе коллектива.

«19 июня 2018 года Арбитражный суд Московского округа рассмотрел жалобу команды на постановление предыдущей инстанции, которое было вынесено в пользу экс-директора коллектива Сергея Нетиевского. Данный документ, по словам адвокатов «пельменей», «содержал странные и противоречивые выводы, которые никак не устраивали команду». Нынешняя, кассационная, инстанция наконец-то во всем разобралась. Итог – отмененные судебные акты и возврат дела на новое рассмотрение», – говорится в пресс-релизе. Кроме того, «пельмени» заявляют, что у них заключен долгосрочный контракт с каналом СТС, и в ближайшем будущем стоит ждать новых проектов.

Как уже писал «Новый День», «пельмени» уже неоднократно судились с Сергеем Нетиевским. Например, в 2017 году суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил отказ в иске ООО «ТО «Уральские пельмени» к близкой к Нетиевскому компании ООО «Фест Хэнд Медиа» о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак «Уральские пельмени». При этом представители самого Нетиевского утверждали, что с 2012 года ТО «Уральские пельмени» как юридическое лицо занималось организацией концертов только в Екатеринбурге и никакого отношения к съемкам и производству ТВ-программ для СТС в Москве не имело, просто актеров из команды приглашали на съемки.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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