Генпрокуратура сделала заявление об «Уральских пельменях» и их бывшем директоре

На распространенную пресс-службой ТО «Уральские пельмени» информацию о возбуждении уголовного дела в отношении их бывшего директора Сергея Нетиевского отреагировал замгенпрокурора по УрФО Юрий Пономарев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе уральского управления Генпрокуратуры, Юрий Пономарёв поручил прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову тщательно проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела. Кроме того, в ведомстве заявили о «категорической недопустимости распространения недостоверной, непроверенной информации, способной нанести ущерб творческой, деловой и общественной репутации знаменитого уральского коллектива, снискавшего заслуженную популярность среди миллионов россиян».

Прокомментировала эту информацию и пресс-служба самого Нетиевского. «Адвокаты Нетиевского полагают, что нынешний руководитель «Уральские пельмени» Орлов Е.А и представители коллектива распространяют эту информацию с целью оказания давления на Нетиевского Сергея в решении корпоративных споров и ухода от ответственности Орлова Евгения за свои действия. Адвокаты продюсера выиграли все суды против Нетиевского, и это дело, если оно есть – такое же бесперспективное, т.к. его обстоятельства не соответствуют действительности», – говорится в их пресс-релизе. Согласно их версии событий, с 2012 года ТО «Уральские пельмени» занималось организацией концертов только в Екатеринбурге и никакого отношения к съемкам и производству ТВ-программ для СТС в Москве не имело. «Почему бывшие коллеги претендуют на плоды его продюсерского труда, если они как продюсеры ничего не делали – они приезжали в Москву только на съемки, как актеры и авторы, а всю остальную работу по созданию телевизионной программы делала продакшн-компания «Идея фикс медиа»?» – пишут представители экс-директора.

Напомним, ранее пресс-служба «Уральских пельменей» распространила по СМИ информацию, что в отношении бывшего директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского возбуждено уголовное дело по поводу хищения 173 миллионов рублей. Бывшие коллеги подозревают Нетиевского в использовании своих полномочий вопреки законным интересам творческой группы в целях извлечения преимуществ для себя.

Как уже писал «Новый День», «пельмени» уже неоднократно судились с Сергеем Нетиевским. Например, в 2017 году суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил отказ в иске ООО «ТО «Уральские пельмени» к ООО «Фест Хэнд Медиа» о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак «Уральские пельмени». В июне 2016 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Сергея Нетиевского к команде КВН «Уральские пельмени» и восстановил юмориста в должности директора творческого коллектива.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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