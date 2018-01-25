В центре Екатеринбурга залило несколько улиц (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге залило водой несколько улиц в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают екатеринбуржцы в соцсетях. «Гейзер на Белинского. Розочка (улица Розы Люксембург, – прим. ред.) тоже затоплена. Вот и потеплело в городе», – написал в фейсбуке горожанин Антон Баков.

Фото с страницы Антона Бакова в фейсбуке

Кроме того, пользователи паблика «Инцидент в Екатеринбурге» сообщают о потоках воды, текущих по Пионерскому поселку. Получить комментарий в пресс-службе Водоканала пока не удалось.

Напомним, вчера вечером прорвало трубу в микрорайоне Вторчермет. Авария произошла на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм по адресу: Екатеринбург, ул. Симферопольская, 32. Временно ограничена подача холодной воды в 22 жилых домах по улицам Окраинной и Симферопольской. Ориентировочно последствия аварии будут устранены сегодня к 15:00.

Екатеринбург, служба новостей

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