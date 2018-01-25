Деревни вымирают, приезжие скупают у крестьян продукцию за водку: Куйвашеву раскрыли глаза

В сельской местности в Свердловской области происходит планомерное выдавливание крупными торговыми сетями торговых точек местных сельхозкооперативов. Магазины закрываются, продукцию у крестьян скупают по дешёвке приезжие, в итоге деревни вымирают.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании областного правительства управляющий администрацией Восточного управленческого округа Николай Клевец.

По его словам, выступавший перед ним докладчик – председатель совета Областного союза потребительских обществ Сергей Волянский – нарисовал губернатору слишком радужную картину, заявив, что потребкооперация в регионе успешно развивается.

«Крупные сети уже пришли во все райцентры, происходит планомерное выдавливание магазинов потребсоюза. Малые магазины, которые обслуживают до 100 человек, закрываются, некоторые уже закрылись, содержать их не на что», – заявил Клевец. Он добавил, что в ряде труднодоступных населённых пунктов маленькие продуктовые магазины остались единственными объектами соцкультбыта – в этих поселках и деревнях нет уже ни детских садов, ни школ. При этом крестьяне готовы сдавать на хранение и переработку свою сельхозпродукцию, но у них все выменивают приезжие – то на арбузы, то на водку. «Скоро ничего не останется», – резюмировал Клевец.

Евгений Куйвашев поручил первому вице-губернатору Алексею Орлову в течение недели подготовить предложения по этой проблеме.

Напомним, даже относительно успешные сельхозпредприятия в регионе не застрахованы от краха. Сельхозпредприятие «Путиловское», крупнейшее в Алапаевском районе, практически разорено. В Рождество отсюда увезли на убой последнюю корову. Из двухсот сотрудников работу сохранят менее 20 человек. Предприятие получило временный запрет на работу еще в декабре, но даже не будь его, фермеры не смогли бы заниматься животноводством – не осталось ни одной коровы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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