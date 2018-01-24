«Последнюю корову увезли, готовимся к сокращениям»: туберкулез выкосил крупнейшую ферму в Алапаевском районе

Сельхозпредприятие «Путиловское», крупнейшее в Алапаевском районе, практически разорено. В Рождество отсюда увезли на убой последнюю корову. Из двухсот сотрудников работу сохранят менее 20 человек.

СХПК «Путиловский» из-за вспышки коровьего туберкулеза прекратил свою работу. Предприятие получило временный запрет на работу еще в декабре, но даже не будь его, фермеры бы не смогли заниматься животноводством – не осталось ни одной коровы. «7 января у нас увезли последнюю корову, ни коровы, ни теленка, ничего не осталось. По деньгам – нам дают минималку. Ждем собрания в феврале, будет решатся, что дальше будет с предприятием», – рассказал сотрудник «Путиловского» Юрий Татаринов.

По его словам, должны начаться массовые сокращения. Сейчас штат предприятия – более двухсот человек, оставить должны только восемнадцать. То есть практически всех сотрудников лишат работы. При этом другой работы для них нет – в самом Алапаевском районе это была крупнейшая ферма, в соседних районах тоже тяжело с трудоустройством. Единственный вариант, по словам Татаринова – попытаться поискать что-то в соседних регионах. По информации департамента по труду и занятости Свердловской области, по состоянию на 15 января в Путиловском был трудоустроен 201 человек. Приходили данные о том, что 34 сотрудника переведены на неполный рабочий день, информацию о грядущих увольнениях никто не подавал. Хотя при массовых увольнениях/сокращениях (т.е. когда под это попадают более 50 сотрудников) сведения должны подаваться за 3 месяца до предполагаемой даты.

«Сейчас у нас запрет на работу, он был введен на 90 дней 19 декабря). Обещали помощь в восстановлении, что будут спонсировать (на самом деле, будет выделена субсидия из бюджета – прим. ред). Но смотрите. У нас было 1700 голов. Заведут 400 голов. Это когда – лет через пять мы все восстановим? Будем строить два двора. По людям туда нужны по 4 доярки да по сторожу, трактористы еще. А остальные как?», – говорит Татаринов. Выкручиваться с помощью частного хозяйства у местных тоже не получается – из личных хозяйств коров тоже отвозили на убой, правда, не тотально все поголовье, как вышло с «Путиловским» – увезли около 30 голов, но понятно, что для конкретной семьи и одна потерянная своя корова – уже существенно. По словам Татаринова, люди до сих опасаются, что у них заберут животных – специалисты продолжают усиленно проверять скот, причем не только коров, но и лошадей.

Как пояснила корреспонденту РИА «Новый День» начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева, на сегодняшний день крупный рогатый скот в Алапаевском районе проверен полностью, всех коров с положительным результатом уже изъяли (на убой) – это 29 голов от частников и все коровы «Путиловского». Другими словами, как минимум, частники могут «выдыхать» – больше их животных из-за туберкулеза на убой отводить не будут. Весной подойдет срок очередной проверки.

«Проверки проводятся два раза в год. Осенью, во втором полугодии прошлого года были выявлены положительные пробы у более чем 15 % животных, в этом случае оздоровление проводится методом единовременной полной замены. Что и было сделано. Весной снова будет плановое исследование», – прокомментировала эксперт. Она же подтвердила, что проверяли не только коров, но и лошадей – туберкулез для животных «общий». Но у коней положительные пробы выявлены не были.

Алапаевский район, Светлана Загороднева

Алапаевский район. Другие новости 24.01.18

Бывший главный оппонент Куйвашева возглавил ЕМУП «Спецавтобаза». / «Подредактировать себя за месяц – реально»: в Екатеринбурге протестировали программу для волевых (ФОТО). / «Пинок эволюции» или эра увядания: политологи предсказывают, какие партии выживут после выборов – 2018. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»