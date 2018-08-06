«Пустили по миру: ни денег, ни коров»: как выживает ферма, где зимой уничтожили всех животных

С начала эпидемии туберкулеза коров в Алапаевском районе прошел почти год. Всех животных в одной из крупнейших ферм района уничтожили еще зимой. Но до сих пор новых никто не покупал – карантин так и не сняли. Летний сезон фермеры провели без работы и без денег. Как выживают работники кооператива, считавшегося крупнейшим до вспышки туберкулеза – в материале РИА «Новый День».

Кооператив «Путиловский» до прошлого года был крупнейшим в Алапаевском районе и Свердловской области, насчитывал почти 2000 голов. Он охватывал дворы пяти деревень – Останино, Кабаково, Верхний Яр, Путилово, Городище; местные жители работали на ферме, держали коров в личных хозяйствах. В октябре прошлого года ветеринары проверяли состояние животных и у нескольких коров нашли положительные пробы на туберкулез. Впервые за 40 лет на Среднем Урале объявили карантин из-за коровьего туберкулеза, был введен режим ЧС, местным жителям запретили продавать молоко и мясо, животных исследовали. После подтверждения диагноза вышло постановление – уничтожить всех коров. Все поголовье «Путиловского» и еще три десятка «частных» коров зарезали, последнее животное убили на Рождество. Местным жителям власти пообещали компенсировать стоимость убоя и дать денег на постройку новых коровников (зараженные коровники надо было сносить).

Сейчас, в августе, в «Путиловском» все еще действует карантин. Животных здесь, соответственно, нет. Коровники не построены, деньги на их строительство не получены. «Я встал на биржу. У нас работать негде, ближайшая работа в Екатеринбурге, но и там ее не найти. Я проработал в колхозе 42 года, такого никогда не было. Нет работы, и денег нет, и коров своих. Нас просто пустили по миру. У меня соседи, семья, у них зарплата была по 25-30 тысяч, они купили дом, брали ссуду. А сейчас не знают, что делать, им детей в школу собирать надо. Соседка мне говорит: «Если собрать не смогу, отправлять в школу не буду». У них бабушка на пенсии, на то и живут. Со всего «Путиловского» несколько человек остались работать и зарплату получать – директор и бухгалтеры», – рассказал сотрудник «Путиловского» Юрий Татаринов.

По его словам, новые коровники им обещали построить сначала к июню, теперь обещают к сентябрю – по факту в одном случае собран каркас, у второго собирают крышу. Но он не верит, что от этих двух коровников местным станет легче – работало более двух сотен человек, а на два коровника можно устроить максимум человек 50. Пострадавшим выделяли 42 млн рублей – это компенсация затрат на убой животных, этих денег уже нет. Раньше фермеры могли брать для своих личных хозяйств зерно на прокорм скота, теперь местные боятся, что его не хватит – раньше сеяли 3,5 тысячи га, в этом сезоне только около тысячи га, «все на продажу уйдет». А главное – до сих пор сельчане не могут ни себе новых коров купить, ни продавать молоко или мясо – карантин так и не снят. 25 августа будет еще одна проверка – если она ничего не покажет, то только тогда снимут все ограничения.

Фермеры считают, что за их обнищание кто-то должен понести ответственность. Они винят в случившемся директора кооператива, которых закупал некую добавку. В личных хозяйствах пострадали коровы, которых тоже кормили этой добавкой. В Россельхознадзоре МинАПК ранее косвенно подтверждали, что туберкулез нашли у коров, которым скармливали в неограниченных объемах добавки без сопроводительных документов, кроме того, на фермах не было дезинфекционных барьеров. Однако официальная конкретная причина вспышки так и не была озвучена.

Директор кооператива Вадим Хорьков подтвердил, что коровники еще не построены, область их строительство не компенсировала – как раз сейчас директор готовит необходимые документы, а корма заготовлены по минимуму. Он отметил, что к концу сентября-началу октября ферма будет покупать новых коров. «Мы проводили обработку, убирали старые строения. Работа у людей сохранена, но из-за отсутствия выручки зарплаты минимальные. Все восстановим, но будет тяжело», – прокомментировал Вадим Хорьков.

По данным департамента по труду и занятости Свердловской области, в кооперативе с начала года вводился режим неполного рабочего времени, но 31 мая он был отменен. По состоянию на 3 августа, сообщает департамент, в «Путиловском» работают 142 человека. За год в центр занятости обратились 8 бывших сотрудников фермы, шесть официально признаны безработными.

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