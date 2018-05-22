В Алапаевском районе построят два новых коровника на «чистой» земле

В Алапаевском районе будут построены два коровника на 200 голов каждый вместо тех, где прошлой осенью скот погиб от вспышки туберкулеза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании заксобрания министр АПК Дмитрий Дегтярёв. По его словам, уже разработана проектно-сметная документация, заключён договор подряда со строительной компанией на сумму 54 млн рублей. Коровники будут построены на новых землях, чтобы избежать заражения. Кроме того, в январе СХПК «Путиловский» было выплачено 42 млн рублей компенсации упущенной выгоды.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения туберкулеза крупного рогатого скота был введен в середине октября в пяти деревнях Алапаевского района. Сельхозкооператив «Путиловский» попал в критическую ситуацию. По состоянию на конец января крупный рогатый скот в Алапаевском районе был проверен полностью, всех коров с положительным результатом изъяли на убой – это 29 голов от частников и все коровы «Путиловского».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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