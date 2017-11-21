«Коров нет, зарплаты нет. Как нам жить?» – карантин по туберкулезу КРС поставил алапаевцев на грань выживания

В проекте областного бюджета на 2018 год до сих пор нет ни единой строчки о помощи животноводам Алапаевского района, где полтора месяца назад произошла вспышка туберкулёза крупного рогатого скота. Более 200 работников СХПК «Путиловский» не получают зарплату, их руководителя атакуют энергетики и налоговая служба, а денег ждать неоткуда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», не дождавшись от областных властей никакой помощи, сегодня на заседание рабочей группы согласительной комиссии по АПК приехал председатель думы МО «Алапаевское» Иван Мельников, который рассказал о критической ситуации.

По его словам, затраты предприятия, на котором работает 210 человек, составляют 6,5 млн рублей в месяц. Уже 40 дней длится карантин. Фермеры не могут продать ни свои корма, ни сено, ни молоко – оно кипятится в чанах, а затем выливается на землю. Мясо по цене 50 рублей за килограмм отвозится для переработки на консервы в Курган, но продать удалось далеко не все. Кроме того, предприятие должно своими силами доставлять больной скот для забоя в Талицу, за один рейс возможно перевезти только 15 голов. Зарплату люди не получают, руководитель не может погасить задолженность перед энергетиками и ФНС. «Как нам жить, что сказать людям? Там каждый день триста человек главу атакуют, чего ждать людям? Скоро Новый год, а у нас никакой определенности», – поделился Иван Мельников.

При этом на заседании выяснились удивительные факты. В проект бюджета на следующий год не заложены средства ни на компенсацию убытков, ни на покупку нового стада. Не были выделены средства и из резервного фонда области.

Замминистра АПК Сергей Шарапов пояснил, что в данный момент в министерстве работают над расчетом размера компенсации. На прямой вопрос председателя профильного комитета Сергея Никонова, «сколько всего нужно денег, чтобы преодолеть последствия этой беды и жить дальше», он заявил, что будет готов дать ответ через два дня.

Пока же депутаты Вячеслав Вегнер и Елена Трескова предложили сегодня же направить обращение от аграрного комитета заксо, чтобы из резервного фонда губернатора пострадавшим была выделена хоть какая-то сумма.

Напомним, в середине октября в пяти деревнях Алапаевского района Свердловской области – Останино, Кабаково, Верхний Яр, Путилово, Городище – был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением на одном из сельскохозяйственных предприятий туберкулёза крупного рогатого скота. Ограничительные мероприятия были введены сразу же, мясо и молоко из Алапаевского района запретили продавать. У животных взяли анализы для исследования, заявлялось, что если диагноз подтвердится, животных должны будут уничтожить. Теперь под нож пойдёт стадо в две тысячи голов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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