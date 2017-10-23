«Если диагноз подтвердится, то их убьют» – репортаж из села, попавшего под карантин по туберкулезу (ФОТО, ВИДЕО)

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 5 населенных пунктах Алапаевского района. Вспышка туберкулеза среди крупного рогатого скота впервые за 40 лет на Урале.

Почти 2 тысячи коров могут быть уничтожены, если диагноз подтвердится.

Пока анализы исследуются в лабораториях, в деревнях выставлены посты, которые проверяют все грузы, чтобы избежать распространения потенциально опасного мяса. Репортаж «Нового Дня» из села Останино, попавшего под карантин – смотрите на канале агентства.

Карантин на селе

Самое большое поголовье – около полутора тысяч голов – на агроферме «Виктория». Есть коровы и у фермеров помельче. Сегодня в Останино в местном доме культуры для них провели встречу – специалисты ветстанции разъяснили ситуацию и дальнейшие действия.

У животных были проведены заборы туберкулина, часть из которых оказалась на первый взгляд положительными. Из потенциально опасной партии отобрали около двадцати коров в качестве исследуемого материала для забоя – при заражении туберкулезом у живых существ существенно меняются форма и размер внутренних органов. Окончательную точку поставит лабораторное исследование. Если диагноз подтвердится, то коровы пойдут под нож, все стадо – чтобы остановить вспышку.

Министерство агропромышленного комплекса Свердловской области сегодня уже попросило выделить 20 млн рублей животноводам Алапаевского района на закупку дойных коров. Местные жители выдвинули версию, что причиной массовой заболеваемости могли стать происки конкурентов, диагноз они считают фальшивым, и несмотря на формальный запрет, по-прежнему продолжают трудиться на ферме, которую никто не оцеплял. Напомним, под карантин попали села Останино, Кабаково, Верхний Яр, Путилово, Городище Алапаевского района.

Алапаевский район, Свердловская область, Максим Бородин, Александр Саливанчук, Антон Гуськов

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