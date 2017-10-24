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Вторник, 24 октября 2017, 13:25 мск

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Екатеринбург

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В Свердловской области решают, скармливать ли уральцам «туберкулезные» консервы

В Свердловской области решают, скармливать ли уральцам «туберкулезные» консервы

Вопрос о том, попадут ли на столы свердловчан консервы из зараженного туберкулезом мяса алапаевских коров, пока не закрыт. Департамент ветеринарии и Россельхознадзор уверяют, что этого не случится. В минАПК уверены, что стоит подумать – а вдруг какая-то компания возьмется за обработку убитых коров и сможет выпустить продукцию из него.

С предложением выпустить из коров, подхвативших туберкулез, консервы выступил вчера на заседании комитета заксобрания по бюджету глава министерства АПК по Свердловской области Дмитрий Дегтярёв. По словам министра, санитарный убой в регионе осуществляется только на одной бойне – при талицком мясокомбинате. Мясо больных животных может быть использовано только для производства консервов. Такое предложение особой поддержки не нашло ни у населения – уральцы, судя по комментариям в соцсетях, не оценили «широкий жест» по минимизации убытков от потери скота – ни у других ведомств.

«Департамент ветеринарии гарантирует, что продукция от положительно реагирующих животных не попадет в свободную реализацию и на стол потребителям», – заявил директор департамента ветеринарии Свердловской области – главный государственный ветеринарный инспектор региона Евгений Трушкин, его цитату привел департамент информполитики области.

В Россельхознадзоре также идею не поддержали. «Если подтвердится, что коровы заражены туберкулезом, то такая продукция потребителю однозначно не попадет. Но комментировать высказывание министра мы не можем», – заявили корреспонденту в надзорном ведомстве. Как отметила заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова, проверки еще идут, сотрудники департамента ветеринарии и Россельхознадзора продолжают работать на выездах, но точной информации о количестве зараженных голов нет.

Между тем в минАПК идею пустить зараженных коров на консервы не оставили. «Этот вопрос еще решается. Это не настолько опасная болезнь. Если какой-то комбинат возьмется и покажет, что может делать консервы, – их будут делать. Но это обсуждается. О том, что из мяса [от зараженных туберкулезом коров] можно делать консервы, сказал не только Дегтярев, об этом говорили и эксперты», – прокомментировали сегодня в пресс-службе министерства.

Напомним, в пяти деревнях Алапаевского района Свердловской области – Останино, Кабаково, Верхний Яр, Путилово, Городище – введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением на одном из сельскохозяйственных предприятий туберкулёза крупного рогатого скота. Пока пробы исследуются в лабораториях, в деревнях выставлены посты, которые проверяют все грузы, чтобы избежать вывоза потенциально опасного мяса и распространения заболевания.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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