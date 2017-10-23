В Свердловской области впервые за 40 лет объявлен карантин по туберкулезу у коров – в пяти деревнях уничтожат всех животных

В пяти деревнях Алапаевского района Свердловской области – Останино, Кабаково, Верхний Яр, Путилово, Городище – введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением на одном из сельскохозяйственных предприятий туберкулёза крупного рогатого скота.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном департаменте ветеринарии, введен карантин на передвижение животных, вывоз мяса, молока и кормов для животных из этих деревень. Скот из этого хозяйства подлежит убою и последующей утилизации. Проверяются животные в частном секторе. Проведена серия сельских сходов, где жителей проинформировали о мерах по предупреждению заражения. Случаев инфекции среди людей не обнаружено.

Тем не менее, МЧС, Роспотребнадзор и региональный Минздрав держат ситуацию под контролем: в ГУ МЧС по Свердловской области создан круглосуточный штаб, его оперативная группа работает в указанных населенных пунктах. Медиками разработан план по профилактике возможного распространения заболевания.

Как отмечают ветеринарные службы, в Свердловской области очага распространения туберкулёза среди животных не наблюдалось около 40 лет.

Алапаевск, служба информации РИА «Новый День»

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