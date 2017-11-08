У алапаевских коров подтвердили туберкулез: Россельхознадзор говорит о массовом забое (ВИДЕО)

В Алапаевском районе официально подтвердили туберкулез у коров. В Россельхознадзоре отмечают, что все поголовье должно быть уничтожено. Местные фермеры пока не торопятся отводить животных на убой, ждут очередных результатов анализов.

В середине октября в пяти деревнях Алапаевского района Свердловской области – Останино, Кабаково, Верхний Яр, Путилово, Городище – был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением на одном из сельскохозяйственных предприятий туберкулёза крупного рогатого скота. Ограничительные мероприятия были введены сразу же, мясо и молоко из Алапаевского района запретили продавать. У животных отобрали пробы для исследования, заявлялось, что если диагноз подтвердится, животных должны будут уничтожить.

Вспышка туберкулеза

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, у животных выявлены положительные пробы на туберкулез. Все поголовье должно быть уничтожено. Ограничительные меры продолжают действовать, идет обработка земель, дезинфекция помещений. Рисков для населения нет, но те, кто хочет себя обезопасить, должны не забывать кипятить мясо и молоко – бактерии гибнут при 120 градусах. Добавим, ранее сообщалось, что вспышка туберкулеза среди крупного рогатого скота зарегистрирована впервые за 40 лет на Урале. Уничтожены могут быть почти 2 тысячи коров.

Однако аграрии утверждают, что массовый забой не начался. По словам бригадира СХПК «Путиловский» Юрия Татаринова, пока забили 10 коров. По результатам вскрытия у 8 из них внутренние органы оказались неповрежденными, но у двух животных органы были изменены. Образцы проб отправили в Омск, результаты должны получить 15 ноября. При этом, рассказал «Новому Дню» Татаринов, чтобы начать массовый забой скота, соответствующий документ должен подписать губернатор региона – но такой бумаги пока нет.

Прояснить ситуацию в департаменте ветеринарии по Свердловской области не удалось – директор департамента Евгений Трушкин сказал, что все будет выполняться в соответствии с нормативными актами, а комментарии он будет давать только через месяц.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Максим Бородин

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