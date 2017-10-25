Россельхознадзор: туберкулез пока не подтвердили ни у одной коровы

Диагноз «туберкулез» пока не подтвержден ни у одной коровы в Алапаевском районе. С уверенностью говорить о судьбе коров можно будет, скорее всего, к концу недели.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе Россельхознадзора, все пробы, отобранные в пяти населенных пунктах Алапаевского района, находятся на исследовании. Пока диагноз ни у одного животного не подтвержден, однако со 100-процентной уверенностью говорить о том, заразились ли коровы туберкулезом, нельзя. Результатов исследований ждут к концу недели. Все ограничительные меры продолжают действовать.

Напомним, в пяти деревнях Алапаевского района Свердловской области – Останино, Кабаково, Верхний Яр, Путилово, Городище – введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением на одном из сельскохозяйственных предприятий туберкулёза крупного рогатого скота. Пока пробы исследуются в лабораториях, в деревнях выставлены посты, которые проверяют все грузы, чтобы избежать вывоза потенциально опасного мяса и распространения заболевания. Если диагноз подтвердится, то почти 2 тысячи коров могут быть уничтожены.

Екатеринбург, служба информации

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