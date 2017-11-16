Забой пошел. До 10 декабря из-за вспышки туберкулеза в Алапаевском районе должны ликвидировать стадо в две тысячи голов (ВИДЕО)

В Алапаевском районе начался забой стада, зараженного туберкулезом. Это самая мощная вспышка заболевания среди крупного рогатого скота на Урале за последние несколько десятилетий. Предполагается, что будет уничтожено около 2 тысяч коров.

Вспышка туберкулеза

Как сообщил РИА «Новый День» представитель СХПК «Путиловский» Юрий Татаринов, на данный момент забито уже 150 голов скота и к 10 декабря ферма будет ликвидирована полностью.

О последствиях этого массового забоя говорили сегодня на заседании согласительной комиссии по бюджету в областном заксобрании. Председатель думы МО Алапаевское Иван Мельников поинтересовался, будет ли какая-то компенсация фермерам. Глава министерства общественной безопасности Александр Кудрявцев сообщил, что в день забивают по 15 голов и «все, что подлежит уничтожению, будет уничтожено». Пока принято решение об изъятии коров с компенсацией 59 тысяч за голову».

Первый вице-губернатор Алексей Орлов уточнил, что в правительстве прорабатываются постановления о мерах поддержки пострадавших от туберкулеза населенных пунктов. В частности, есть вариант строительства трех ферм в Алапаевском районе с компенсацией до 90%, и эти средства фермеры должны направить на восстановление поголовья.

Напомним, в середине октября в пяти деревнях Алапаевского района Свердловской области – Останино, Кабаково, Верхний Яр, Путилово, Городище – был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением на одном из сельскохозяйственных предприятий туберкулёза крупного рогатого скота. Ограничительные мероприятия были введены сразу же, мясо и молоко из Алапаевского района запретили продавать. У животных отобрали пробы для исследования, заявлялось, что если диагноз подтвердится, животных должны будут уничтожить.

Как выяснилось позднее, диагноз подтвердился. В пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что у животных выявлены положительные пробы на туберкулез. Все поголовье должно быть уничтожено, проведена обработка земель, дезинфекция помещений. Рисков для населения нет, но те, кто хочет себя обезопасить, должны не забывать кипятить мясо и молоко – бактерии гибнут при 120 градусах.

Алапаевский район, Максим Бородин, Светлана Загороднева

Алапаевский район. Другие новости 16.11.17

На Урале бывшая зэчка бросила в силовика стул и избила его коллегу. / Избиркомы торопят Госдуму разрешить ситуацию с гербом РФ: «Иначе получим на президентских выборах абсурд». / «Пятилетка развития» Куйвашева не попала в бюджет-2018. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»