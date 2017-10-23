Минсельхоз просит 20 млн на покупку новых коров вместо заболевших туберкулёзом. Мясо убитых закатают в консервы

Министерство агропромышленного комплекса Свердловской области просит выделить 20 млн животноводам Алапаевского района на закупку 400 дойных коров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава министерства Дмитрий Дегтярёв на заседании комитета Заксобрания по бюджету. Его просьба была связана с вспышкой туберкулёза КРС в муниципалитете. По словам министра, в хозяйстве 1800 голов скота, из 750 – дойных коров. Если выяснится, что туберкулёзом заражены более 15 процентов поголовья, то на убой пойдёт все стадо. В этом случае на восстановление хозяйства потребуется 75-80 млн рублей, но пока министерство говорит только о 20 млн на приобретение 400 голов.

Министр добавил, что санитарный убой в регионе осуществляется только на одной бойне – при талицком мясокомбинате. На сегодняшний день забито 80 больных животных. Их мясо может быть использовано только для производства консервов.

Депутаты подчеркнули, что ситуация очень тревожная. По словам Вячеслава Вегнера, в Алапаевском районе туберкулёзом уже начали болеть люди, а Илья Бондарев добавил, что ситуация отрицательно повлияет на объемы продаж Свердловского скота за пределы области.

Екатеринбург, Служба информации

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