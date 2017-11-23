Жители пяти уральских сел оказались на грани выживания из-за карантина: без зарплаты, без работы и без перспектив (ВИДЕО)

В Алапаевском районе Свердловской области несколько сел могут стать территорией социального взрыва. Населенные пункты, пострадавшие от карантина по туберкулезу, выявленного у коров, ждали помощи от властей – таких вспышек в регионе не было уже 40 лет. Но напрасно. Люди получают крохи зарплаты за август, стадо огромной фермы, кормившей села, пошло под нож. «Мы в шоке, перспектив никаких», – говорят сельчане.

Жители пяти сел на грани нищеты

К 10 декабря должно быть уничтожено стадо численностью 1700 голов и еще 28 голов скота, находящегося в частной собственности, – речь идет о животноводческих хозяйствах Алапаевского района, где введен карантин по туберкулезу крупного рогатого скота.

С августа в пяти населенных пунктах прекращена приемка молока и мяса, а значит, работники почти не получают заработную плату. Фермеры не могут продать ни свои корма, ни сено, ни молоко – оно кипятится в чанах, а затем выливается на землю. Мясо по цене 50 рублей за килограмм отвозится для переработки на консервы в Курган, но продать удалось далеко не все. Кроме того, предприятие должно своими силами доставлять больной скот для забоя в Талицу, за один рейс можно перевезти только 15 голов. Зарплату люди не получают, руководитель не может погасить задолженность перед энергетиками и ФНС. При этом стоимость только одного выезда составляет 28 тысяч рублей, заплатить их должны фермеры. Совершенно неясно, из каких средств. С недавних пор и курганцы перестали перечислять деньги по неизвестным причинам.

Селяне надеялись на помощь властей. Но напрасно. В проект бюджета на следующий год не заложены средства ни на компенсацию убытков, ни на покупку нового стада. Не были выделены средства и из резервного фонда области. В этом году также обещалось компенсировать по 59 тысяч за каждую голову, но ни одной копейки перечислено не было. Де-факто на наших глазах уничтожается крупнейшая агрофирма Алапаевского района.

Отметим, что сами сельчане не могут представить, откуда появилось заболевание, и предполагают, что это может быть рейдерская операция по уничтожению местного АПК.

Напомним, в середине октября в пяти деревнях Алапаевского района Свердловской области – Останино, Кабаково, Верхний Яр, Путилово, Городище – был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением на одном из сельскохозяйственных предприятий туберкулёза крупного рогатого скота. Ограничительные мероприятия были введены сразу же, мясо и молоко из Алапаевского района запретили продавать. После подтверждения диагноза начался массовый забой скота – все животные должны быть уничтожены.

Алапаевский район, Александр Саливанчук, Максим Бородин

Алапаевский район. Другие новости 23.11.17

Невьянские старатели незаконно искали золото на сельскохозяйственном участке. / Житель Екатеринбурга при задержании выкинул в окно сейф с наркотиками. / В Тавде прекратили дело директора парка, где аттракцион придавил 4-летнего мальчика. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»