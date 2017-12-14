За 1 кг мяса забитой «карантинной» коровы фермеры получат 65 рублей 48 копеек

Областное правительство установило размер частичной компенсации потерь частникам и сельхозпредприятиям, пострадавшим от вспышки туберкулеза КРС в Алапаевском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единовременная помощь будет оказана жителям деревень Верхний Яр, Бучина, Путилова, Кабакова, села Останино, личный скот которых был направлен на убой по предписанию департамента ветеринарии. Размер компенсации будет определяться из расчета 97 рублей за 1 кг живого веса сданного на убой животного. В подтверждение своих потерь граждане должны будут предоставить копии документов о том, что скот у них, во-первых, действительно был, а во-вторых, что он действительно был уничтожен.

Для сельхозпроизводителей – юрлиц и ИП – установлена меньшая сумма субсидии – 65 рублей 48 копеек за 1 кг живого веса. При этом они не должны находиться в процессе банкротства. Заявиться на субсидию можно не позднее 15 декабря 2017 года, то есть завтрашнего дня.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения туберкулеза крупного рогатого скота был введен в середине октября в пяти деревнях Алапаевского района – Останино, Кабаково, Верхний Яр, Путилово, Городище. Ограничительные мероприятия были введены сразу же, мясо и молоко из Алапаевского района запретили продавать. После подтверждения диагноза начался массовый забой скота. Сельхоз «Путиловское» попал в критическую ситуацию. Более 200 работников во время карантина не получают зарплату, руководителя атакуют энергетики и налоговая служба. Близлежащие села оказались на грани выживания, так как существовали за счет крупной животноводческой фермы.

Екатеринбург, Алапаевский район, служба информации

Екатеринбург, Алапаевский район. Другие новости 14.12.17

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