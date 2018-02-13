Алапаевцам продлили срок получения компенсации за забитых из-за туберкулеза коров

Областные власти утвердили порядок выплаты компенсации владельцам коров, забитых в Алапаевском районе из-за карантина по туберкулезу КРС в 2018 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в общих положениях документ повторяет аналогичное постановление от 14 декабря 2017 года. Помощь будет оказана жителям деревень Верхний Яр, Бучина, Путилова, Кабакова, села Останино, личный скот которых был направлен на убой по предписанию департамента ветеринарии. Размер компенсации будет определяться из расчета 97 рублей за 1 кг живого веса сданного на убой животного. В подтверждение своих потерь граждане должны будут предоставить копии документов о том, что скот у них, во-первых, действительно был, а во-вторых, что он действительно был уничтожен. Изменились только сроки подачи документов. В 2017 году сельчане должны были успеть подать заявку на компенсацию до 19 декабря. В 2018 году будут выдавать компенсацию за скот, забитый в период с 1 января 2018 года по первое число месяца, следующего за месяцем, в котором будет принято окончательное решение об отмене карантина.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения туберкулеза крупного рогатого скота был введен в середине октября в пяти деревнях Алапаевского района. Сельхоз «Путиловское» попал в критическую ситуацию. По состоянию на конец января крупный рогатый скот в Алапаевском районе был проверен полностью, всех коров с положительным результатом изъяли на убой – это 29 голов от частников и все коровы «Путиловского». Весной подойдет срок очередной проверки.

Что будет с животноводством в Алапаевском районе дальше, пока неизвестно. Сейчас штат «Путиловского» – более двухсот человек, после предстоящих сокращений останется только восемнадцать. То есть практически всех сотрудников лишат работы. При этом другой работы для них нет – в самом Алапаевском районе это была крупнейшая ферма, в соседних районах тоже тяжело с трудоустройством. Во время пресс-подхода в доме правительства 25 января министр АПК Дмитрий Дегтярев ответить на этот вопрос не смог.

Алапавский район, Екатеринбург, служба информации

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