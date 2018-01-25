Глава минАПК не ответил на брифинге о дальнейшей судьбе алапаевских животноводов

Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев на сегодняшнем пресс-подходе по итогам заседания правительства отказался отвечать на вопрос корреспондента РИА «Новый День» о дальнейшей судьбе алапаевских животноводов.

Несмотря на то, что проблема выживания хозяйств, разоренных осенней вспышкой туберкулеза КРС, в настоящее время крайне актуальна, министр решил ограничиться только обсуждением темы, поднимавшейся на заседании кабмина, – о развитии сельхозкооперации. Все остальные вопросы журналистам было предложено задать письменно, через департамент информполитики.

Напомним, только вчера «Новый День» писал о текущей ситуации в Алапаевском районе. «7 января у нас увезли последнюю корову, ни коровы, ни теленка, ничего не осталось. По деньгам – нам дают минималку. Ждем собрания в феврале, будет решатся, что дальше будет с предприятием», – рассказал сотрудник «Путиловского» Юрий Татаринов. По его словам, должны начаться массовые сокращения. Сейчас штат предприятия – более двухсот человек, оставить должны только восемнадцать. То есть практически всех сотрудников лишат работы. При этом другой работы для них нет – в самом Алапаевском районе это была крупнейшая ферма, в соседних районах тоже тяжело с трудоустройством.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.01.18

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