Жильцы дома на Пионеров, где произошел взрыв, остались без газа (ФОТО)

Сотрудники управляющей компании восстановили остекление и освещение в подъезде дома №3 на улице Пионеров, где вчера вечером взорвались газовые баллоны. Доступ на выгоревшую лестничную площадку закрыт. Несколько жильцов поврежденных квартир воспользовались маневренным фондом, остальные разместились у родственников.

Как сообщили в пресс-службе УК «Урал-СТ», обслуживающей пострадавший дом, в первом подъезде временно перекрыт газ. Сегодня сотрудники «Вентремстроя» проводят проверку вентиляционных каналов. Если замечаний не будет, то газ подключат 26 января. Ремонтные бригады работают в здании с ночи. «На данный момент восстановлено освещение, произведена замена стекол на окнах подъездов, установлена железная дверь в секцию, где прогремел взрыв. Утром оттуда вывезли последнего остававшегося жильца – пенсионерку. После этого сотрудники УК повесили на дверь замок», – говорится в сообщении.

Как уточнили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, временно отселены из дома жильцы трех поврежденных квартир. Одной семье было предоставлено помещение из маневренного фонда на улице Ленина. Во второй квартире, по словам соседей, никто не проживал, но если собственники объявятся, в мэрии также готовы предоставить им временное жилье. Жильцы из третьей квартиры решили разместиться у родственников.

Напомним, взрыв двух газовых баллонов и последовавший затем пожар произошел на лестничной площадке восьмого этажа поздним вечером 24 января. Всего из подъезда были эвакуированы 37 жильцов. Люди смогли вернуться домой к четырем часа утра, когда комиссия по ЧС пришла к выводу, что угрозы для населения нет.

Обстоятельства случившегося выясняют полиция, прокуратура и следственный комитет. Согласно данным проверки, инцидент произошел после того, как житель дома ночью вышел покурить в подъезд – этот человек и стал единственным пострадавшим. Мужчине оказали первую помощь медики скорой, но от госпитализации он отказался.

По предварительной информации МЧС, взрыв мог самопроизвольно произойти из-за перепада температур в газовых баллонах. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что предположительно газовые баллоны принадлежат жильцам одной из пострадавших квартир, которые на момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Пока сложно назвать сумму нанесенного ущерба, поскольку экспертиза лифтового оборудования и несущих конструкций будет проведена ближе к вечеру. Как только Следственный комитет и администрация Кировского района разрешат нам приступить к ремонтным работам, мы восстановим лифтовое оборудование и разрушенную стену. Работы проведем за счет управляющей компании, однако в дальнейшем, после того как будет установлена личность виновного в ЧП, обратимся в суд за возмещением затрат», – сообщила руководитель УК «Урал-СТ» Оксана Емельченко.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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