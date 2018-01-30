В доме на Пионеров, где взорвался газ, до сих пор нет ремонта и не работает лифт (ФОТО, ВИДЕО)

Жители восьмого и девятого этажей, пострадавших 11 января от взрыва бытового газа на ул. Пионеров, 3, в Екатеринбурге, жалуются на гарь, неприятный запах и трещины в подъезде – они опасаются, что нарушена геометрия дома.

Подъезд дома, где взорвался газ

Несмотря на заявления управляющей компании о том, что все необходимое было сделано – подъезд вымыт, мусор убран, вопрос о ремонте до сих пор решается. Как считают пострадавшие, не в их пользу, хотя регулярно платят по коммунальным квитанциям.

Представители УК сейчас решают вопрос запуска лифта, который был поврежден взрывом, – сейчас составляется смета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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