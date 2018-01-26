В Екатеринбурге 3 часа полыхает Новомосковский рынок, тушение осложняет слабый напор воды

В Екатеринбурге спасатели третий час не могут потушить большой пожар на Новомосковском рынке на улице Металлургов. Огонь, вспыхнувший в одном из павильонов, распространился уже на 600 квадратных метров. Тушение осложняется слабым напором воды в водопроводной сети.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило еще в 19:10. Но с огнем до сих пор не удалось справиться. Как пояснили спасатели, быстрому распространению пламени способствует загрузка павильонов хорошо горящими материалами, а также конструктивные особенности здания. На данный момент площадь пожара составляет уже 600 квадратных метров, и огонь еще не локализован.

«В тушении пожара задействованы 19 единиц техники, 63 человека личного состава. На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Тушение пожара осложняется низким давлением в водопроводной сети, в связи с чем к месту пожара направлена дополнительная пожарная техника», – сообщили в МЧС.

Пострадавших на данный момент нет. Люди, находящиеся в павильоне, еще до прибытия пожарных самостоятельно покинули здание.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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