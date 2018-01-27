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Суббота, 27 января 2018, 11:13 мск

Екатеринбург

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Крупный пожар на Новомосковском рынке потушили ночью

Пожар на Новомосковском рынке потушен. Выгорело около половины комплекса, 650 кв. метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, открытое горение остановили к полуночи, на тушение пожара понадобилось около пяти часов, проливку и разбор конструкций пожарные завершили к 3 часам ночи. В огне, по счастью, никто не пострадал – люди, находящиеся в павильоне, еще до прибытия пожарных самостоятельно покинули здание. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, накануне около 7 часов вечера поступило сообщение о пожаре на Новомосковском рынке. Горел один из павильонов, где расположены торговые точки. «Для борьбы с огнем были созданы три боевых участка. Пока одни огнеборцы тушили очаг пожара, другие работали на кровле здания и на защите другой части горевшего павильона от распространения огня. Тушить пожар приходилось в сложных условиях: сильное задымление не только в очаге горения, но и на кровле, большая горючая загрузка всех торговых точек павильона», – рассказали в МЧС. Пожарные и спасатели работали на высоте. Ситуацию дополнительно осложняла погода – вода замерзала на морозе, превращая скатную железную кровлю и железные приставные лестницы в каток. К тому же на начальном этапе тушения вода подавалась со слабым напором. Всего в тушении пожара были задействованы 19 единиц пожарной и спецтехники, 63 человека личного состава.

Екатеринбург, служба информации

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