Тревога оказалась ложной: в ГКБ № 1 ничего подозрительного не нашли

При проверке горбольницы № 1 в Екатеринбурге не было найдено ничего подозрительного.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов, все закончилось благополучно. «Утром в горздрав поступило сообщение о минировании больницы. Немедленно была проведена эвакуация и персонала, и пациентов. После того, как «Вымпел» завершил проверку, люди вернулись обратно. Сейчас медучреждение работает в штатном режиме», – рассказал он.

Напомним, ранее стало известно об эвакуации одного из корпусов ГКБ № 1 на улице Декабристов.

Екатеринбург, служба информации

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