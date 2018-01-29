В Екатеринбурге «заминировали» горбольницу № 1

В Екатеринбурге проводится проверка по факту сообщения о минировании ГКБ № 1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что к больнице стянуты машины чрезвычайных служб и правоохранительных органов, а людей эвакуируют, стали сообщать горожане в соцсетях. Здание на улице Декабристов оцеплено, туда никого не пускают.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области детали происходящего пока раскрывать не стали, но подтвердили, что проводится проверка.

В предыдущий раз «телефонные террористы» атаковали Екатеринбург 30 декабря. Тогда пришлось эвакуировать три торговых центра- «Мега», «Гринвич» и «Карнавал».

Екатеринбург, служба информации

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